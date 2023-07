F1 GP Ungheria 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Ungheria 22023 a Budapest di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata sulla pista magiara in cui inizia l’undicesimo appuntamento stagionale col Circus. Alle ore 13.30 di venerdì 21 luglio si terranno le FP1, prima sessione di prove libere con un’ora a disposizione per i piloti e i team per provare il passo gara e cercare il tempo da qualifica, alle ore 17 inizieranno anche le FP2 per un’altra ora a disposizione, peraltro col rischio pioggia. Sia per FP1 che per FP2 la diretta tv è su Sport F1 e Sky Sport Summer, lo streaming su Sky Go, non sarà invece disponibile alcuna diretta o differita in chiaro. Sportface, come al solito, vi proporrà la diretta testuale delle due sessioni. Di seguito ecco il riepilogo.

Venerdì 21 luglio 2023

ore 13.30 Prove libere 1 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1

ore 17 Prove libere 2 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1