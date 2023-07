Golf, The Open Championship 2023: gli attivisti di ‘Just Stop Oil’ interrompono il gioco

di Mattia Zucchiatti 1

Tre attivisti ambientalisti di ‘Just Stop Oil’ hanno fatto irruzione alla buca 17 del The Open Championship, interrompendo il gioco. Uno dei manifestanti ha gettato quella che sembrava essere vernice arancione a lato del green. L’americano Billy Horschel ha portato via uno degli attivisti, prima dell’intervento della polizia, non seguendo i consigli del CEO Martin Slumbers che nei giorni scorsi aveva suggerito ai giocatori di non farsi coinvolgere in caso di eventuali blitz degli ambientalisti. “Abbiamo procedure di sicurezza significative in atto. Lavoriamo chiaramente con le forze dell’ordine e aspetteremo e vedremo cosa succede”, aveva inoltre detto Slumbers. ‘Just Stop Oil’ chiede lo stop ai nuovi progetti legati a petrolio, gas e carbone e recentemente ha interrotto una serie di importanti eventi sportivi in Gran Bretagna.