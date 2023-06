F1 GP Spagna Barcellona 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Spagna a Barcellona 2023 di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Back to back dopo Montecarlo e a Montmelò si torna subito a gareggiare e stavolta al sabato è il tempo di scoprire chi otterrà la pole: come al solito sono previsti Q1, Q2 e Q3 che con cinque eliminazioni per volta concorreranno a stabilire nella sua interezza la griglia di partenza. Dopo le FP3 che si terranno alle ore 12.30, prenderanno il via le qualifiche alle ore 16 di sabato 3 giugno e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, diretta trasmessa anche in chiaro su TV8 essendo uno dei GP scelti da Sky per la diretta gratuita. Sportface.it, come di consueto, vi aggiornerà in tempo reale con la diretta testuale.

LIVE QUALIFICHE

GARA DOMANI IN TV

Sabato 3 giugno 2023

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)