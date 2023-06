F1 GP Spagna Barcellona 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, rischio pioggia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 giugo, per quanto riguarda le qualifiche del GP di Spagna a Barcellona 2023 di F1 mostrano masse d’aria instabili, unaa particolare variabilità con il rischio di rovesci sin dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. Già nel corso delle FP3 con inizio alle 12:30 il cielo si è improvvisamente annuvolato e la pioggia, seppur in piccole quantità, è iniziata a scendere. Per le ore 16, quando avranno inizio le qualifiche, c’è il rischio che possano verificarsi anche fenomeni temporaleschi che ovviamente condizionerebbero fortemente le strategie. Temperatura attesa di 23°.

