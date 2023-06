F1 GP Spagna Barcellona 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Spagna a Barcellona 2023 di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Back-to-back rispetto a Montecarlo e cambia del tutto lo scenario: da un circuito cittadino a una pista veloce e iconica come quella di Montmelò. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di domani, domenica 4 giugno: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, ma anche in chiaro su TV8 essendo uno dei GP scelti per la visione live gratuita. La diretta testuale, infine, come di consueto sarà disponibile su Sportface. Ecco a seguire il nostro riepilogo.

Domenica 4 giugno 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)