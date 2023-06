F1 GP Spagna Barcellona 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Spagna a Barcellona 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della settima caccia alla pole della stagione che andrà in scena sul circuito di Montmelò in back to back rispetto a Montecarlo. Di sabato però, come tutti sanno, si parte prima con le prove libere 3, in programma alle ore 12.30, poi attesa a mille per le qualifiche ufficiali che inizieranno alle ore 16. Chi riuscirà a centrare la pole position? Le prove libere 3 saranno trasmesse su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle ore 12.30 di sabato 27 maggio, le qualifiche inizieranno alle ore 16: diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go ma diretta anche in chiaro su TV8. Sportface, come al solito, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 3 giugno 2023

ore 12.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (diretta anche in chiaro su TV8)