Empoli-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Lazio, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022/2023. Nulla più in palio per toscani e biancocelesti, protagoniste di stagioni in piena linea con gli obiettivi fissati. Per gli ospiti, al Castellani, con una vittoria la chance di chiudere al secondo posto. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.45 di sabato 3 giugno.

Empoli-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.