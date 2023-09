F1 GP Singapore 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si prosegue con il quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo il venerdì dedicato alle prove libere torna il nuovo momento dedicato alla caccia alla pole del GP di Singapore 2023 a Marina Bay: di sabato si terranno le qualifiche ufficiali, anticipate prima dalle prove libere 3. Di seguito vi proponiamo allora le informazioni dettagliate su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento dell’attesissima giornata del sabato in notturna, con orari anticipati rispetto a quelli canonici europei.

Prima della caccia alla pole si scenderà in pista, nella splendida atmosfera delle luci artificiali, per le terze prove libere, in programma alle ore 11.30 di sabato 16 settembre, mentre le qualifiche si terranno invece alle ore 15: per entrambi gli appuntamenti diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now, le qualifiche inoltre saranno trasmesse in replica su TV8 in chiaro nel tardo pomeriggio, mentre su Sportface.it ecco la diretta testuale di FP3 e qualifiche. Ecco di seguito il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 16 settembre 2023

ore 11:30-12:30 Prove Libere 3

ore 15:00-16:00 Qualifiche