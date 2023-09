F1 GP Singapore 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il quindicesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1, si fa tappa in Asia per la splendida gara in notturna del GP di Singapore a Marina Bay. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara asiatica che si corre di notte con le luci artificiali, orario di inizio anticipato per via del fuso orario rispetto al normale: Verstappen riuscirà a vincere ancora?

La gara di Singapore si terrà alle ore 14 italiane di domenica 17 settembre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 nel tardo pomeriggio ecco la differita in chiaro con la replica. Inoltre, Sportface.it al solito vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale per tenervi informati minuto per minuto. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 17 settembre 2023

ore 14:00-16:00 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)