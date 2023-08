F1 GP Olanda 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Olanda 2023 a Zandvoort di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Davanti alla marea oranje che tiferà per Verstappen, sale a mille l’attesa per conoscere la griglia di partenza della domenica dopo Q1, Q2 e Q3, che con cinque eliminazioni per volta stabiliranno le posizioni per la gara e chi conquisterà la pole. In mattinata, però, ecco le prove libere 3 che inizieranno alle ore 11.30 (un’ora prima rispetto al consueto), mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 15 (anche in questo caso anticipo di un’ora) di sabato 26 agosto e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport F1, con la differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 21. Sportface.it, come al solito, vi aggiornerà in tempo reale con la diretta testuale.

Sabato 26 agosto 2023

ore 15 Qualifiche su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 21)