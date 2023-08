Inter, Alexis Sanchez: “Sono maturato e voglio sempre di più, c’è tanta voglia di vincere”

Alexis Sanchez ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo il suo ritorno in nerazzurro, sottolineando la sua immutata fame di vittorie. “La mentalità è sempre quella, sono più maturo e voglio fare sempre di più – spiega il cileno – Ritrovo un’Inter forte e finalista di Champions, spero di raggiungere un’altra finale e magari vincerla e di vincere anche lo Scudetto. Nel calcio è difficile, ma c’è tanta voglia di vincere.” Sul rapporto con il gruppo e in particolar modo l’attacco: “Conosco bene Lautaro, gli altri no ma sono sicuro che saremo pronti a remare tutti dalla stessa parte. Un giocatore migliora sempre, adesso voglio essere felice con i compagni. Questo attacco è un bel mix, devo ancora conoscere tutti ma sono contento di essere tornato.”