F1 GP Olanda 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, possibile pioggia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 agosto, per quanto riguarda le qualifiche del GP di Olanda 2023 a Zandvoort di F1. La situazione per quanto riguarda il tempo sulla pista dei Paesi Bassi è particolarmente variabile quest’oggi e il cielo sarà nuvoloso. Intorno al 20% le possibilità di pioggia: un temporale è dunque poco probabile, ma potrebbe cadere qualche goccia tra le 15 e le 16 e sparigliare così le carte, mentre la temperatura, bassa, si assesterà intorno ai 18 gradi. Dunque qualche chance di assistere, come in Belgio, a una sessione di qualifica con gomme non da asciutto, ma il tutto è in evoluzione e da queste parti la situazione meteo cambia di continuo.

IL LIVE DELLE QUALIFICHE

