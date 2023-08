F1 GP Olanda 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Dopo le quattro settimane di stop, le emozioni del Mondiale 2023 di F1 ripartono dal weekend del GP di Olanda 2023 a Zandvoort: si parte al solito al venerdì con le prove libere, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Tutto pronto per le FP1 e le FP2 che tornano collocate regolarmente nel primo dei tre giorni dopo lo stravolgimento in Belgio per la sprint: chi otterrà i migliori tempi?

La tre giorni oranje inizia al venerdì con le prove libere e le due sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 25 agosto su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, con streaming su Sky Go: occhio però agli orari, si anticipa di un’ora e alle ore 12.30 si terranno le prove libere 1, alle ore 16.00 le prove libere 2. Non disponibile alcuna diretta o differita in chiaro, Sportface.it come al solito invece vi propone al solito la diretta testuale di FP1 e FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Venerdì 25 agosto 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 1

ore 16.00-17.00 Prove Libere 2