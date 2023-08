Lazio, ufficiale l’arrivo di Sepe dalla Salernitana

La Lazio, che ha seguito per tempo Hugo Lloris, alla fine ha chiuso per l’arrivo di Luigi Sepe come portiere che accompagnerà Ivan Provedel per la difesa della porta biancoceleste. Sepe arriva dalla Salernitana in prestito per una stagione.



Dopo aver concluso le visite mediche il portiere ha messo la firma sul contratto che lo legheranno alla Capitale per una stagione. Il comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo”.