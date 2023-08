F1 GP Olanda 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Olanda 2023 a Zandvoort di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo la pausa estiva si torna finalmente in pista e nel primo dei tre giorni del weekend nei Paesi Bassi ecco che tocca alle FP1 e FP2, con orari diversi rispetto alla consuetudine e anticipati di un’ora.

Le prove libere 1 si terranno infatti alle ore 12.30 di venerdì 25 agosto, poi ecco le prove libere 2 alle ore 16. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è invece prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it a ogni modo vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di entrambe le sessioni, per non farvi perdere nemmeno un’emozione di quel che accade durante le FP1 e le FP2. Ecco di seguito il riepilogo.

Venerdì 25 agosto 2023

ore 12.30-13.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer

ore 16.00-17.00 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer