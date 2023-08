Genoa, Gudmundsson respinge le accuse di molestie: “Sono innocente”

Albert Gudmundsson respinge ogni accusa. Nella giornata di ieri l’attaccante del Genoa – protagonista della promozione in A dei rossoblù – è stato sospeso in via cautelare dalla nazionale dell’Islanda per una denuncia pervenuta alla Polizia con l’accusa di reati sessuali. “Sono totalmente innocente, ma non parlerò più della questione sino a quando l’inchiesta sarà in corso”, ha detto stamane il giocatore parlando alla stampa locale, come riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo il Secolo XIX, intanto, Gudmundsson sta studiando una strategia difensiva con i suoi agenti. Il giocatore continua ad allenarsi regolarmente con il Genoa e domenica dovrebbe essere convocato per il match con la Lazio.