Leeds, Wilfried Gnonto reintegrato in gruppo

Torna il sereno almeno per il momento in casa Leeds. L’attaccante azzurro Wilfried Gnonto è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver saltato gli ultimi allenamenti. Lo riporta The Athletic. L’ex Inter ha già comunicato al suo club di voler essere ceduto e di non voler giocare nella seconda divisione del calcio inglese. Per ora però il Leeds fa muro e si assicura il ritorno del giocatore agli allenamenti. Nelle ultime settimane Gnonto è stato accostato alla Roma, che però ha chiuso per l’arrivo di Sardar Azmoun. Per Gnonto quindi si profila una stagione in Championship con il nuovo Ct azzurro Luciano Spalletti che è pronto a monitorarlo dopo la buona annata d’esordio in Premier.