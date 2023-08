F1 GP Olanda 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il tredicesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 che torna dopo un mese di pausa e l’attesa è spasmodica per il GP di Olanda 2023 a Zandvoort. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. Sulla pista oranje, davanti alla marea arancione dei suoi tifosi, Verstappen corre in casa e vuole ancora una vittoria, la Ferrari in primis cercherà di contendergliela.

La gara olandese si terrà come di consueto alle ore 15 di domenica 27 agosto, dunque si torna a un orario standard dopo i primi due giorni con anticipo di un’ora, e la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 verrà invece trasmessa la differita in replica in chiaro nel tardo pomeriggio. Inoltre, Sportface.it come di consueto vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata minuto dopo minuto per farvi vivere ogni emozione live. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 27 agosto 2023

ore 15:00-17:00 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1