F1, GP Olanda 2023: programma, date, orari e diretta tv

Dopo la pausa estiva, si torna in pista per il tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Olanda 2023 a Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming di questa gara che è quella di casa per il leader incontrastato del Mondiale, Max Verstappen, e che prevede orari lievemente diversi rispetto al consueto, pur tornando al weekend canonico rispetto a quello stravolto a Spa per la sprint. Scopriamo allora il palinsesto nel dettaglio.

Venerdì 25 agosto alle ore 12.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 16 ecco le prove libere 2. Sabato 26 agosto alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3 e le qualifiche si terranno invece alle ore 15, mentre la gara non cambia orario rispetto a quello standard delle gare europee e si terrà alle ore 15 di domenica 27 agosto. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 con Sky Sport Summer in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 per qualifiche e gara è garantita la differita con la consueta replica in chiaro. In ogni caso, Sportface.it come sempre vi aggiornerà in tempo reale con la diretta scritta di tutte le sessioni di prove, qualifiche e gara. Ecco il riepilogo.

Venerdì 25 agosto 2023

ore 12.30-13.30 Prove Libere 1

ore 16.00-17.00 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto 2023

ore 11.30-12.30 Prove Libere 3

ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 27 agosto 2023

ore 15.00-17.00 Gara