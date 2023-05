F1, GP Miami 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Miami 2023 in Florida di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Vi proponiamo di seguito le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della quinta gara stagionale. Dopo le qualifiche del sabato, appuntamento di grande rilievo quello con la gara della domenica che assegna i punti e fa salire a mille l’attesa e l’adrenalina. Si parte alle ore 21.30 di domenica 7 maggio, orario serale in virtù del fuso orario di sei ore. Chi non dovesse riuscire a seguire l’appuntamento in diretta, potrà però fare affidamento sulla replica proposta da TV8, il canale in chiaro di Sky, in lieve differita. Alle ore 23, dunque a gara potenzialmente ancora in corso, sarà disponibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando in chiaro. Sportface.it vi aggiornerà invece come di consueto con la diretta scritta in tempo reale. Ecco il riepilogo.

Domenica 7 maggio 2023

ore 21.30 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 23)