River-Boca, rissa furibonda nel recupero: si scatena la caccia all’uomo, sette espulsi (VIDEO)

di Antonio Sepe 24

Il video della clamorosa rissa in occasione del match tra River Plate e Boca Juniors, il cui bilancio finale è stato di ben sette espulsi. E’ accaduto tutto nei minuti di recupero, più precisamente dopo che Borja ha trasformato il rigore dell’1-0. A provocare la rissa è stata l’esultanza di Agustìn Palavecino, che invece di celebrare il vantaggio con i compagni è andato a provocare gli avversari. Da qui si è dunque scatenato un parapiglia andato avanti per un quarto d’ora e che ha coinvolto oltre 50 persone. Una vera e propria caccia all’uomo che ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine e steward. Basti pensare che, al termine della gara, tre giocatori si sono addirittura dovuti recare presso il Distretto di Polizia per testimoniare. I tre punti sono comunque andati al River Plate, sempre più primo in classifica e più staccato dal Boca.