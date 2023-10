F1 GP Messico 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP del Messico 2023 a Città del Messico di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata sul circuito Hermanos Hernandez in cui va in scena il diciannovesimo appuntamento stagionale col Circus, con orari serali che riflettono pesantemente il fuso orario di sei ore con l’Italia. Alle ore 20.30 di venerdì 27 ottobre prenderanno il via le FP1, la prima sessione di prove libere con un’ora a disposizione per i piloti e i team che cercheranno il passo gara coi long run e il giro secco per la simulazione qualifica, poi alle ore 24 (mezzanotte) inizieranno le FP2 per un’altra ora in pista per le vetture. Sia per le FP1 che per le FP2 diretta tv su Sport F1 e Sky Sport Uno, lo streaming sarà visibile su Sky Go e NOW, nessuna diretta o differita in chiaro, diretta testuale di entrambe le sessioni su Sportface.

Venerdì 27 ottobre 2023

ore 20.30 Prove libere 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 24.00 Prove libere 2 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1