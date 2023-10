Arrampicata sportiva, qualificazioni olimpiche Laval 2023: Rogora chiude al secondo posto i preliminari

Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata di preliminari al torneo di qualificazioni olimpiche europee a Parigi 2024 per quanto riguarda il boulder & lead dell’arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Laval. Quest’oggi, infatti, si sono chiuse le qualificazioni e da domani a domenica si terranno semifinali e finali, queste ultime assegneranno un pass olimpico al maschile e uno al femminile.

Cominciando dalle donne, una strepitosa Laura Rogora ha chiuso al secondo posto le qualificazioni col punteggio di 199.4, preceduta soltanto dalla francese Bertone. L’azzurra è stata la migliore nel lead e si è difesa molto bene nel boulder, creando un solco con rivali più quotate di lei. Dodicesimo posto provvisorio, invece, per Camilla Moroni, diciassettesima Giorgia Tesio. Al maschile, Filip Schenk è quattordicesimo con un modesto 95.5, Marcello Bombardi si trova al ventesimo posto e Giorgio Tomatis al ventunesimo dopo il turno preliminare guidato da un super Adam Ondra con 155.4