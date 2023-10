LIVE – F1, GP Messico 2023: le prove libere 1 (DIRETTA)

La diretta live delle prove libere 1 del GP del Messico 2023 a Città del Messico di F1. Si parte sul circuito dedicato ai fratelli Hernandez con le FP1 che dureranno un’ora e che permettono alle vetture di scendere in pista per provare i long run per il passo gara e far registrare i tempi sul giro secco per la simulazione qualifica. Appuntamento alle ore 20.30 italiane di venerdì 27 ottobre, di seguito ecco la nostra diretta scritta.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

COME SEGUIRLE IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

I RISULTATI DELLE FP1

21.32 – Appuntamento alle ore 24 per la seconda sessione di prove libere!

21.30 – Bandiera a scacchi! Verstappen non brilla nel passo gara, ma è suo il miglior tempo! Alle sue spalle Albon, Perez, Norris e Leclerc

21.24 – Ultimi sei minuti in FP1, situazione che sembra piuttosto delineata

21.18 – Continua a stupire la Williams di Albon, che va in seconda posizione a meno di un decimo da Verstappen

21.17 – La classifica vede Verstappen, Perez, Norris, Albon e Leclerc nelle prime cinque posizioni. Subito dopo Sainz che sembra aver superato i problemi idraulici

21.15 – Pessimo esordio per Pourchaire, alle prese con problemi tecnici: solo quattro giri per il francese dell’Alfa Romeo

21.08 – Poco più di venti minuti al termine, Sainz risale in sesta posizione a sette decimi da Verstappen

21.06 – Norris alle spalle di Verstappen, bene Albon in terza posizione con le gomme C4 di Pirelli

TSUNODA PENALIZZATO, PARTENZA DAL FONDO DELLA GRIGLIA

21.03 – Torna in pista Carlos Sainz, i meccanici della Ferrari contano di aver risolto il problema

21.00 – Leclerc con gomma rossa si piazza al terzo posto, tra i giovani il migliore per il momento è Bearman su Haas al dodicesimo posto

20.51 – Ancora 39 minuti nelle FP1, Verstappen precede Albon e Perez che è ovviamente osannato dal pubblico di casa

PROBLEMI TECNICI PER SAINZ NELLE FP1

20.48 – Intanto arriva la sostituzione di tutta la power unit per Yuki Tsunoda, il giapponese dell’AlphaTauri partirà quindi dal fondo della griglia di partenza

20.46 – Sainz è rientrato, meccanici al lavoro per capire la situazione. Verstappen intanto detta subito legge

20.42 – Problemi idraulici per Sainz! Lo spagnolo sta cercando di rientrare ai box

20.38 – Dopo otto minuti sono ancora senza tempo Alonso, Pourchaire, Doohan, Hadjar e Norris

20.35 – Primi tempi sul tabellone, subito protagonista Piastri su McLaren. Le monoposto utilizzano gomme prototipo di Pirelli, le C4 che dovrebbero limitare il fenomeno del graining

20.33 – Qualche acciacco fisico per i piloti Ferrari: Leclerc è alle prese con un ascesso dentale, mentre Sainz ieri ha saltato il Media Day a causa di disturbi gastrointestinali

20.30 – Semaforo verde, iniziano le prime prove libere del Gran Premio del Messico!

20.24 – In queste FP1 saranno in pista anche cinque giovani, in ottemperanza ai regolamenti. Spazio quindi a Pourchaire su Alfa Romeo, Hadjar su AlphaTauri, Doohan su Alpine, Vesti su Mercedes e Bearman su Haas

20.18 – Buonasera ai lettori di Sportface, tra pochi minuti il via alle prime prove libere del Gran Premio del Messico 2023!