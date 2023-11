Sport in tv oggi giovedì 16 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 16 novembre 2023. Occhi puntati ancora su Torino, sede delle Atp Finals, dove Jannik Sinner tornerà in campo per completare l’opera e qualificarsi in semifinale. Il suo avversario sarà Holger Rune, mentre prima toccherà a Djokovic e Hurkacz. Spazio poi al calcio con le qualificazioni a Euro 2024 e al basket con l’Eurolega, in cui l’Olimpia Milano sfida l’Efes, e la NBA.