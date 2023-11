F1 GP Las Vegas 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il ventunesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 ed è tutto pronto per la gara del GP di Las Vegas 2023. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming della gara sul circuito nuovo di zecca al suo esordio, con la particolarità che si gareggerà addirittura di sabato sera, alle 22 locali, quando in Italia sarà domenica mattina, le ore 07, e ci si attende dunque grande spettacolo.

La gara di Las Vegas si terrà alle ore 07 italiane di domenica 19 novembre: la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: anche su TV8 la gara sarà trasmessa in replica in differita, in chiaro al canale 8 del telecomando. Inoltre, Sportface.it al solito vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale, per non farvi perdere nulla di quanto accade sul suolo statunitense. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 19 novembre 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita anche in chiaro su TV8)