Lutto in Olanda: scomparso a 75 anni Geels, leggenda dell’Ajax

L’Olanda del calcio piange una delle leggende dell’Ajax che ha fatto strabiliare gli occhi un tempo. Geertruida Maria Geels nella sua patria verrà ricordato come un attaccante di primissimo livello soprattutto per la spiccata capacità di mettere a segno gol su gol con i Lancieri. Nello specifico, parliamo di 388 gol in 17 stagioni. Numeri da capogiro che mai come in queste ore verranno ricordati.

Ruud Geels, inoltre, è stato uno dei pochi calciatori ad avere indossato le maglie di Ajax, Feyenoord e PSV Eindhoven. Proprio con il Feyenoord Geels ha alzato la Coppa dei Campioni nel 1970 prima di diventare uno dei migliori marcatori di tutti i tempi dell’Ajax. L’ex attaccante è scomparso all’età di 75 anni.