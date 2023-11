F1 GP Las Vegas 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Si prosegue con il ventunesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo il venerdì dedicato alle prove libere ritorna la lotta per conquistare la pole nel consueto slot del sabato al GP di Las Vegas 2023: nel secondo dei due giorni si disputeranno le qualifiche ufficiali, prima però tocca alle prove libere 3. Di seguito vi proponiamo allora le informazioni dettagliate su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento: negli States tutto anticipato a venerdì notte, quando in Italia sarà già sabato mattina.

Alle ore 05.30 di sabato 18 novembre si terranno le FP3 (sono le 20.30 locali), mentre le qualifiche inizieranno invece alle ore 09 italiane che è mezzanotte a Las Vegas: per entrambi gli appuntamenti, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now, le qualifiche inoltre saranno trasmesse in differita in replica in chiaro su TV8, mentre su Sportface.it vi proponiamo la diretta testuale delle qualifiche. Ecco di seguito il nostro riepilogo.

Sabato 18 novembre 2023

ore 05:30-06:30 Prove Libere 3

ore 09:00-10:00 Qualifiche