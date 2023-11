F1 GP Las Vegas 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Las Vegas 2023 di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming sulla pista del Nevada. Tante polemiche e un weekend fin qui catalizzato da situazioni borderline, ma c’è grande attesa per la gara nella Città del Vizio. C’è un fuso orario importantissimo: si gareggia sabato sera alle ore 22 negli Usa, sono le 7 del mattino in Italia. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 disponibile la differita in chiaro sul canale 8 del telecomando con la replica alle ore 14. Infine, come al solito, diretta scritta proposta da Sportface. Di seguito ecco il nostro riepilogo.

Domenica 19 novembre 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 14)