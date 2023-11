ATP Finals Torino 2023, Alcaraz: “Djokovic ha dimostrato perché è il migliore del mondo”

TORINO

“Dall’inizio alla fine ha giocato allo stesso livello per tutto il match. Djokovic ha dimostrato ancora perché è il migliore al mondo”. Carlos Alcaraz non ha dubbi dopo la semifinale persa 6-3 6-2 contro Novak Djokovic. Un risultato troppo severo per ciò che si è visto al Pala Alpitour di Torino, teatro delle Nitto ATP Finals 2023. “Ho giocato un tennis solido, quindi è difficile realizzare si finita con questo risultato. Ho sentito di non essere al suo livello oggi – ha ammesso il numero due del mondo -. Contro Nole ho giocato grandi partite a Wimbledon, Roland Garros e Cincinnati. Quando lascio il campo ho sempre l’impressione di poter diventare un giocatore migliore. Cosa potevo fare di diverso? Forse correre di più e provare a giocare scambi più lunghi, ma non sarebbe stato sufficiente contro Novak. Devo mettermi in una posizione dove posso giocare un tennis più offensivo. Per la pre season questa sconfitta mi aiuterà perché saprò su cosa lavorare con Juan Carlos Ferrero. Le 400 settimane di Djokovic da numero 1 del mondo? Un record impressionante. Io sono un ragazzo competitivo e voglio diventare il migliore della storia, ma non penso adesso a record come questi”.