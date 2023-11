F1 GP Las Vegas 2023, risultati qualifiche e griglia di partenza: Leclerc in pole, prima fila con Verstappen

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1. Tutto pronto per andare a conoscere la composizione della griglia di partenza e dunque di tutte e dieci file per la gara di domani. Di seguito ecco l’evolversi delle qualifiche e la griglia completa.

Q3 – Ancora eccezionale la Ferrari con Charles Leclerc che si prende la pole position davanti a Carlos Sainz, anche se lo spagnolo – come noto – dovrà scontare 10 posizioni in griglia e partirà dodicesimo. Verstappen in prima fila al fianco del monegasco, davanti a Russell e Gasly. Ottime le due Williams, con Albon e Sargeant in terza fila.

Q2 – E le sorprese non sono finite, perchè pochi minuti più tardi vanno fuori anche Lewis Hamilton e Sergio Perez. Le condizioni diventano più veloci nel finale e alla fine Sargeant e Bottas mettono fuori due dei protagonisti più attesi. Ancora dominanti le prestazioni delle due Ferrari, con Leclerc che scende un paio di volte sotto l’1.38. Sargeant per la prima volta in carriera riesce ad entrare nel Q3.

Q1 – Subito colpi di scena, con le due McLaren entrambe eliminate. Oscar Piastri è addirittura diciannovessimo, avanti solo a Tsunoda, mentre Lando Norris per venti millesimi viene fatto fuori da Daniel Ricciardo. Ottimi tempi da parte delle due Ferrari, che guidano la classifica e mettono subito in sicurezza il passaggio al Q2.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI LAS VEGAS 2023

PRIMA FILA

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. George Russell (Mercedes)

4. Pierre Gasly (Alpine)

TERZA FILA

5. Alexander Albon (Williams)

6. Logan Sargeant (Williams)

QUARTA FILA

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Kevin Magnussen (Haas)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

SESTA FILA

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Carlos Sainz (Ferrari) **

SETTIMA FILA

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

OTTAVA FILA

15. Lando Norris (McLaren)

16. Esteban Ocon (Alpine)

NONA FILA

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Oscar Piastri (McLaren)

DECIMA FILA

19. Lance Stroll (Aston Martin) *

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

*5 posizioni di penalità

** 10 posizioni di penalità