Sport in tv: programma e orari di tutti gli eventi venerdì 21 luglio

Domani, venerdì 21 luglio, si prospetta una giornata ricca di eventi sportivi. Continuano i Mondiali di nuoto di Fukuoka. In acqua il Settebello di Sandro Campagna, che affronterà la Cina, ore 10:30 italiane, nell’ultima partita del Girone B per fare tris di vittorie e centrare i quarti di finale. In piscina anche Pellacani e Bertocchi nella finale del trampolino 3 metri femminile. Per quanto riguarda il tennis si giocheranno i quarti di finale dei 250 di Gstaad, Bastad e Newport con Musetti impegnato in Svezia contro Misolic. Si avvia verso la fine il Tour de France con la diciannovesima tappa e terzultima tappa della Grand Boucle con i di 172,8 chilometri da Moirans-en-Montagne a Poligny.