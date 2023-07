F1 GP Gran Bretagna 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, rischio pioggia a Silverstone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8 luglio, nel giorno in cui si disputano le qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone 2023 di F1. Se al venerdì per le prove libere e alla domenica per la gara non sussiste alcun rischio legato agli eventi atmosferici e splenderà il sole, lo stesso non si può invece dire del sabato: una perturbazione in arrivo dal Galles, infatti, dovrebbe arrivare sulla pista proprio mentre le macchine saranno in pista durante le FP3, ma in caso di rallentamenti la pioggia potrebbe pure verificarsi durante o poco prima le qualifiche. La temperatura oscillerà tra i 22 e i 25 gradi, vento sostenuto con raffiche fino a 45-50 km/h.

