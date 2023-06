F1, GP Canada 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP del Canada 2023 a Montreal di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Ecco allora di seguito tutte le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita dell’ottava gara stagionale. Le qualifiche di ieri sotto la pioggia lasciano spazio a una gara che sarà sull’asciutto. Per lo spettatore europeo, però, c’è da fare i conti con il pesante fuso orario. L’appuntamento è infatti fissato alle ore 20 italiane di domenica 18 giugno. Chi non dovesse riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà contare sulla replica proposta da TV8, il canale in chiaro della pay satellitare. Alle ore 22.30, infatti, sarà disponibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando, in chiaro e quindi gratuitamente, poco dopo la fine dell’evento live. Sportface.it vi aggiornerà invece come di consueto con la diretta scritta in tempo reale. Questo il riepilogo.

Domenica 18 giugno 2023

ore 20 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 22.30)