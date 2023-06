F1 GP Canada 2023, Vasseur: “Bella rimonta della Ferrari, piuttosto ottimista per l’Austria”

“Eravamo in buona giornata, abbiamo fatto una buona gara. Da venerdì siamo in buona forma, sin dall’inizio delle prove, sia sul giro secco che sulla situazione di gara. Ieri abbiamo chiuso le prove al 10° ed 11° posto ma oggi abbiamo fatto una bella rimonta, il passo è buono, la strategia è buona per poter spingere”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo la gara del GP del Canada di F1 chiusa con un quarto e quinto posto di Leclerc e Sainz: “Negli ultimi 30 giri abbiamo avuto lo stesso passo di Luis ed Alonso. Non ho rimpianti per le qualifiche ma dobbiamo correggere gli errori commessi. Non dobbiamo immaginare quello che possiamo fare, dobbiamo concentrarci sul prossimo Gp, porteremo aggiornamenti sulla macchina e dovremo mettere tutto insieme. Sono piuttosto ottimista, in Austria avremo due tentativi avendo anche la gara sprint. Da Barcellona in poi, passo dopo passo, abbiamo compreso cosa non andava. Aspettiamo conferme su altre piste. In diverse occasioni i cordoli fanno la differenza. Ora concentrarci sul prossimo Gran Premio, mettiamo tutto insieme e vediamo come va”.