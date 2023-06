Nigeria qualificata per la Coppa d’Africa, Napoli sarà senza Osimhen a gennaio

Tra gennaio e febbraio, quando si disputerà la Coppa d’Africa 2024, il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen. La Nigeria infatti, battendo la Sierra Leone per 3-2 (con doppietta di Osimhen), si è aritmeticamente qualificata per la massima competizione continentale, torneo che avrà luogo proprio durante i mesi invernali. Per circa 40 giorni, allora, i campioni d’Italia non potranno usufruire delle prestazioni del loro principale bomber. Aurelio De Laurentiis, per giunta, si è sempre schierato contro la Coppa d’Africa giocata nel mezzo dei massimi campionati europei e non solo, chiedendo (così come buona parte dei presidenti delle maggiori squadre di calcio) di uniformarsi alle regole degli altri continenti.