F1 GP Canada 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Canada 2023 di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. E’ sabato e sul circuito nordamericano torna l’attesissima caccia alla pole position: come di consueto sono previsti Q1, Q2 e Q3 che con cinque eliminazioni per volta andranno a stabilire l’intera griglia di partenza. Dopo le FP3 che prenderanno il via alle ore 18.30 (orari italiani, fuso orario di sei ore), inizieranno le qualifiche alle ore 22 di sabato 17 giugno e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, differita anche in chiaro e in replica su TV8. Sportface.it, come di consueto, vi aggiornerà in tempo reale con la diretta testuale.

LIVE QUALIFICHE

GARA DOMANI IN TV

Sabato 17 giugno 2023

ore 22 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 23.30)