Belgio-Austria stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Belgio e Austria, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Al King Baudouin Stadium di Bruxelles si affrontano due squadre ancora imbattute nel girone che vanno a caccia di punti per staccare il pass europeo al più presto. L’Austria ha battuto Azerbaigian ed Estonia, mentre il Belgio ha piegato la Svezia. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno Lukaku e compagni, determinati a non sfigurare davanti al loro pubblico. La sfida è in programma oggi, sabato 17 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Football tramite Diretta Gol e in streaming su NOW e Sky Go. Sarà possibile vedere il match anche in chiaro, sul Canale 20 di Mediaset.