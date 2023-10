F1 GP Brasile San Paolo 2023, sprint race sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Ventesimo appuntamento del Mondiale di F1, quello con il GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo: il programma viene rivoluzionato in quanto ancora una volta il sabato è dedicato alle sprint (il sesto e ultimo di questo campionato), ecco allora di seguito il riepilogo su orario, diretta tv e streaming, con le informazioni sul canale di riferimento per quanto riguarda la sprint shootout e poi la gara sprint che assegnerà i punti.

Prima della corsa sulla distanza di mezzora che garantisce i punti da 8 a 1 ai primi otto, si decreterà la griglia di partenza con la mini-qualifica di quarantacinque minuti, poi nel tardo pomeriggio italiano sarà la volta della gara sprint, denominata in modo ufficiale sprint race. Alle ore 15.00 di sabato 4 novembre si terrà la sprint shootout, alle ore 19.30 spazio alla sprint race. La diretta tv di entrambi gli appuntamenti sarà disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, la sprint race inoltre è anche visibile in differita e in chiaro su TV8. Sportface.it come di consueto vi terrà informati live con la diretta scritta.

PROGRAMMA QUALIFICHE VENERDI’

PROGRAMMA GARA DOMENICA

Sabato 4 novembre 2023

ore 15.00 Sprint shootout su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 19.30 Gara Sprint su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)