Atalanta-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di oggi, sabato 4 novembre, Atalanta e Inter si sfideranno al Gewiss Stadium in occasione dell’undicesima giornata di campionato. Big match d’alta classifica tra due difese di ferro. Con un successo con clean sheet, l’Inter vincerebbe ciascuna delle prime cinque trasferte di una stagione di Serie A senza subire gol per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1966/67. Nessuno in Europa ha mantenuto la porta involata più di Inter e Atalanta nei top 5 campionati. Come finirà stavolta? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. Appuntamento alle 18 su Dazn.