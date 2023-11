Napoli, Di Lorenzo: “Vittoria meritata, vogliamo lottare per lo scudetto”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana ottenuta per 2-0: “Sapevamo che era una partita dura su un campo difficile. L’abbiamo alla fine approcciata bene, soffrendo solo su qualche calcio d’angolo. È una vittoria meritata per quanto si è visto in campo. Risposta ai problemi? Non ci sono mai stati problemi: abbiamo reso ad inizio stagione al di sotto delle nostre possibilità, ma penso che abbiamo fatto anche delle buone partite. Oggi era importante vincere. L’obiettivo è rimanere in alto fino alla fine per rivincere il campionato. Faremo di tutto per giocarcela con le altre squadre. Stiamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita. Vogliamo tre vittorie prima della sosta: ora testa alla Champions, poi penseremo all’ultima in casa. Vogliamo chiudere bene questo filotto di partite“.