F1 GP Belgio Spa 2023, previsioni meteo oggi sprint race: possibile la pioggia

Tutto pronto per la gara sprint del GP del Belgio 2023 a Spa: andiamo allora a scoprire le previsioni meteo di oggi, sabato 29 luglio, sul tracciato iconico nell’Università della F1. Il format è quello rivoluzionato e al mattino c’è anche la qualifica shootout per determinare la griglia di partenza del pomeriggio: tutti e due i momenti di questa giornata, che peraltro assegna punti, potrebbero essere fortemente impattati dalla pioggia.

In molti sperano di non dover rivivere l’incubo del 2021, in ogni caso la pioggia potrebbe arrivare: le ultime indicazioni danno una probabilità maggiore al mattino, dunque durante le Sprint Shootout, e qualche spiraglio di non dover montare le gomme da bagnato al pomeriggio, durante la Sprint Race, ma è tutto in divenire e la pioggia assolutamente possibile. Moderata probabilità di rovesci, che però potrebbero essere intensi, alto tasso di nuvolosità e dunque temperature basse e sotto la media: oscilleranno tra i 18 e i 20 gradi.