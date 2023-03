F1 GP Bahrain 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio del Bahrain 2022 sul circuito di Sakhir di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni che danno il via nuovo Mondiale. Dopo l’antipasto fornito dai test sempre su questa pista, è tempo di fare sul serio con le FP1 e FP2 del venerdì, che ci faranno realmente capire quali siano i rapporti di forza tra le varie vetture. A causa del fuso orario, orari diversi da quelli consueti europei che troveremo durante la stagione.

Le prove libere 1 si terranno infatti alle ore 12.30, le prove libere 2 alle ore 16 di venerdì 3 marzo (dunque con anticipo di un’ora e mezza e un’ora rispettivamente). La diretta tv è prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, non è prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi terrà informati come di consueto con la diretta scritta in tempo reale per non farvi perdere neanche un minuto delle prime due sessioni di libere.

Venerdì 3 marzo 2023

ore 12.30-13.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 16-17 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno