M. Berrettini-Rune stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023

Matteo Berrettini affronterà Holger Rune ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento). Dopo il comodo debutto contro Molcan, in quello che era il suo ritorno in campo dopo oltre un mese di assenza, Berrettini ha superato anche il secondo turno, liquidando in due set lo svedese Elias Ymer. Sulla strada dell’azzurro si presenta ora un Top 10 come il danese Rune, giovane in rampa di lancio che nel torneo ha sconfitto finora due avversari ostici come Shelton e Borges. L’unico precedente tra i due risale a circa un anno fa, più precisamente allo scorso torneo di Indian Wells. In quel caso fu Berrettini ad imporsi, ma ora Rune è totalmente un altro giocatore e potrà sicuramente mettere più in difficoltà Matteo.

Matteo Berrettini e Holger Rune scenderanno in campo stanotte, tra giovedì 2 e venerdì 3 marzo, come quarto match sul Centrale a partire dalle 23:30 (al termine della sfida tra Fritz e Tiafoe) – all’incirca alle 05:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro tra Matteo Berrettini e Rune. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione messicana.