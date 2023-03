Real Madrid-Barcellona, programma e telecronisti Telelombardia andata semifinali Copa del Rey

Il programma e i telecronisti su Telelombardia e sulle altre tv locali dei canali regionali dello stesso circuito di Real Madrid-Barcellona, match valido per l’andata delle semifinali di Copa del Rey 2022/2023. Al Bernabeu primo dei due atti del Clasico di coppa nazionale spagnola, che sarà visibile alle ore 21 di giovedì 2 marzo su una serie di canali locali in Italia, che vi proponiamo nel link in basso.

COME VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA SU TELELOMBARDIA E GLI ALTRI CANALI

Real Madrid-Barcellona sarà visibile su Telelombardia e gli altri canali regionali collegati con la telecronaca di Cristiano Ruiu e Matteo Zorloni.