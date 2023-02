F1, GP Bahrain 2023: programma, date, orari e diretta tv

Il primo appuntamento del nuovo Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio del Bahrain 2023: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming della prima gara del Circus sul circuito di Sakhir che, dopo aver ospitato anche i test pre-stagione, sarà la sede della prima gara stagionale e sale altissima l’attesa per capire quale pilota e quale team conquisteranno il primo successo dell’anno. Andiamo a scoprire allora di seguito la programmazione del weekend.

Venerdì 3 marzo alle ore 12.30 si parte con le prove libere 1, alle ore 16 si passerà alle prove libere 2. Sabato 4 marzo alle ore 12.30 le prove libere 3 e poi l’appuntamento attesissimo con le qualifiche che si disputeranno alle ore 16, il cu esito andrà a decretare la griglia di partenza della gara di domenica. Questa prenderà il via domenica 5 novembre alle ore 16, dunque un’ora dopo rispetto al consueto orario delle gare europee. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in chiaro in differita su TV8, canale 8 del telecomando. Sportface.it come al solito non vi lascerà soli e vi propone la diretta scritta di tutte le sessioni di prove, poi delle qualifiche e della gara.

Venerdì 3 marzo 2023

ore 12.30 Prove Libere 1

ore 16 Prove Libere 2

Sabato 4 marzo 2023

ore 12.30 Prove Libere 3

ore 16 Qualifiche

Domenica 5 marzo 2023

ore 16 Gara