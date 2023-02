F1 GP Bahrain 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude la prima tappa stagionale del Mondiale 2023 di F1 ed è la gara del GP del Bahrain sul circuito di Sakhir a tenere banco nel giorno conclusivo del weekend: come di consueto domenica si corre la gara che assegna i punti, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. 25 punti in palio più quello aggiuntivo per il giro veloce, è gran bagarre tra Ferrari, Red Bull e Mercedes, occhio però anche a exploit inaspettati in una fase embrionale della stagione. La gara avrà inizio alle ore 16 di domenica 5 marzo con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. Disponibile anche la differita in chiaro su TV8, mentre Sportface.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale della gara. Di seguito il riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 5 marzo 2023

ore 16:00-18:00 Gara