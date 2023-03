Diffidati Sampdoria-Salernitana, i granata a rischio squalifica in vista del Milan

La Salernitana, dopo essere tornata alla vittoria nello scorso turno con il Monza, va a caccia di un nuovo successo contro la Sampdoria nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Uno scontro diretto per la salvezza estremamente importante per entrambe le compagine e che potrebbe risultare quasi decisivo in prospettiva futura. La squadra allenata da Paulo Sousa, però dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché lunedì 13 marzo ci sarà un’altra grande partita contro il Milan. Nella lista dei diffidati granata ci sono due calciatori che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con i rossoneri: si tratta di Tonny Vilhena e Domagoj Bradaric.

