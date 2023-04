Pentathlon Moderno, World Cup Budapest 2023: Elena Micheli in semifinale, fuori Prampolini

Straordinaria Elena Micheli nella terza tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno che è iniziata oggi a Budapest, in Ungheria. L’azzurra dei Carabinieri, campionessa del mondo in carica, si è infatti qualificata per la semifinale superando le qualificazioni, mentre è stata eliminata l’altra italiana in gara, Irene Prampolini (Fiamme Oro). Tutte e due le azzurre si trovavano nel gruppo B, la Micheli ha chiuso 15esima col punteggio di 1086, al comando troviamo la britannica Charlie Follett con 1095. Venticinquesima invece la Prampolini con 1054) punti.

Elena Micheli è attesa domani dal Ranking Round di scherma e giovedì dalla semifinale con le prove di scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Sempre domani al via anche la gara maschile con le qualifiche in cui troveremo i quattro azzurri Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Gianluca Micozzi (Esercito).