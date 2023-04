F1 Mondiale 2023, classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo sprint race GP Azerbaigian Baku

Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la sprint race del GP di Azerbaigian 2023 di F1, importante antipasto del quarto appuntamento stagionale con il Mondiale. A Baku scatta dalla pole Charles Leclerc in questo sabato dedicato alla gara sprint, da otto a un punto disponibili per i primi classificati: c’è però il gran sorpasso di Checo Perez che si prende la vittoria, quindi il monegasco e terzo Max Verstappen, che però fa i conti con una macchina danneggiata al via da uno scontro con George Russell, quinto davanti a Carlos Sainz. A punti anche Alonso, Hamilton e Stroll, dunque solo i quattro top-team. Di seguito ecco le nuove classifiche, piloti e costruttori, aggiornate dopo la sprint race del GP di Azerbaigian di Baku con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie.

RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE BAKU

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO SPRINT RACE GP AZERBAIGIAN

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 75 Sergio Perez (Red Bull) 62 Fernando Alonso (Aston Martin) 48 Lewis Hamilton (Mercedes) 40 Carlos Sainz (Ferrari) 24 George Russell (Mercedes) 23 Lance Stroll (Aston Martin) 21 Charles Leclerc (Ferrari) 13 Lando Norris (McLaren) 8 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Oscar Piastri (McLaren) 4 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Esteban Ocon (Alpine) 4 Pierre Gasly (Alpine) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2 Kevin Magnussen (Haas) 1 Alexander Albon (Williams) 1 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023